Neue OMV-Strategie: Rohöl verarbeiten und nicht mehr nur verbrennen

Von einer "neuen OMV" sprach gestern der Generaldirektor des Unternehmens, Rainer Seele, bei der Online-Präsentation der Bilanz 2020. Das Wachstum soll künftig aus dem Chemiebereich kommen, die bisherigen Ziele bei der Öl- und Gasförderung wurden deutlich reduziert.

"Die Welt hat sich gedreht", sagte der OMV-Chef. "Wir gehen davon aus, die Elektrifizierung der Mobilität und des Transports wird greifen. Wir gehen davon aus, auch andere Antriebe werden zukünftig diesen Markt bestimmen, und erwarten dementsprechend eine Konsolidierung im Raffineriegeschäft, und das global."

Förderziele deutlich reduziert

Deshalb nimmt Seele seine im Jahr 2018 formulierten Ziele für die Öl- und Gasproduktion deutlich zurück: "Das langfristige Ziel von 600.000 Barrel am Tag und die Reserven-Verdoppelung wird die OMV strategisch nicht mehr weiterverfolgen." Künftig strebe man ein Produktionsniveau von 480.000 bis 500.000 Barrel am Tag an. Das entspricht etwa dem aktuellen Produktionsniveau.

"Chemicals & Materials ist das Wachstumssegment", erklärte Seele – und das soll sich in der Zusammensetzung des OMV-Vorstands spiegeln. Der bisherige Chef der OMV-Chemietochter Borealis, Alfred Stern (56), wird ab 1. April in den Vorstand der Konzernmutter einziehen und den gesamten Chemiebereich verantworten. Der bisherige Bereich Refining & Petrochemical Operations, für den derzeit Thomas Gangl als Vorstand zuständig ist, wird in Refining und Chemicals & Materials getrennt. Gangl bleibt vorerst im OMV-Vorstand. Wer künftig die Borealis leiten soll, wollte Seele noch nicht verraten.

Für Österreich sind in der Mittelfristplanung laut Seele Investitionen in Höhe von drei Milliarden Euro vorgesehen, davon ein Drittel für nachhaltige Projekte, "für das Kunststoff-Recycling, für erneuerbare Energie und für die Erzeugung von grünem Wasserstoff". Auch die Eigenproduktion von Öl und Gas in Österreich werde man nicht vernachlässigen. Derzeit stammen rund zehn Prozent des heimischen Bedarfs an Öl und Gas aus OMV-Bohrlöchern.

Der niedrige Ölpreis hat der OMV 2020 schwer zu schaffen gemacht: Der Umsatz ging um 29 Prozent auf 16,55 Milliarden Euro zurück, das um Lagerhaltungseffekte bereinigte operative Ergebnis vor Sondereffekten halbierte sich auf 1,686 Milliarden Euro, und unterm Strich blieb ein Periodenüberschuss von 1,48 Milliarden Euro (minus 31 Prozent). Die Chemietochter Borealis erzielte im Vorjahr einen Nettogewinn von 589 Millionen Euro, nach 872 Millionen Euro im Jahr davor. (hn)

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at