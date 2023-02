Neue Förderschiene für Bauern

Mit dem Programm soll einerseits die Energieeffizienz gesteigert und andererseits der Wandel der Höfe hin zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern unterstützt werden.

Bis 2025 stehen rund 100 Millionen Euro zur Verfügung. Anträge können ab 15. Februar eingereicht werden, gab das Klimaschutzministerium am Donnerstag, bekannt.

In einer ersten Stufe werden Einzelmaßnahmen subventioniert, die rasch und ohne zusätzliche Beratung umgesetzt werden können. Dazu gehören zum Beispiel Stromspeicher und Photovoltaikanlagen. In der zweiten Stufe stehen Gesamtenergiekonzepte von Betrieben im Vordergrund, etwa in den Bereichen Energieeffizienz, Energiespeicherung und Elektromobilität. Die Förderhöhe ist auf 250.000 Euro pro Betrieb begrenzt.

Lob für die neue Förderschiene kam von Bauernbund, Landwirtschaftskammer und der Bauernbund-Jugend, Kritik übte die FPÖ.

