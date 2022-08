Neue Filialen, Mehrweg: Was Starbucks in Österreich plant

Die "Klassiker" Filterkaffee, Espresso und Cappuccino sowie die ausgefalleneren Kreationen Iced Caramel Macchiato, "Cookies&Cream Frappuccino" und "Pumpkin Spice Latte" sind bald auch in Oberösterreich erhältlich. Die US-Kaffeehauskette Starbucks kommt, wie berichtet, in die PlusCity nach Pasching. Eröffnet wird am 22. September.