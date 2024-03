Details der neuen Regelungen werden in den Nationalstaaten binnen zwei Jahren erarbeitet.

Im EU-Parlament wurde am Dienstag eine neue Gebäuderichtlinie mit 370 Pro- und 199 Contra-Stimmen angenommen. Der Berichterstatter des Energieausschusses des EU-Parlaments, der irische Grüne Ciarán Cuffe, hat den Abgeordneten am Montagabend in der Aussprache vor dem Votum über die Gebäuderichtlinie noch einmal ins Gewissen geredet.