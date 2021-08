Neue Chefin für Thalia Österreich

Vor vier Jahren hat der Steyrer Thomas Zehetner die Führung von Thalia Österreich übernommen. Mit 1. Oktober übergibt der 46-Jährige diese an die derzeitige Chefin des e-Commerce, Andrea Heumann (42). Das wurde heute Vormittag den Beschäftigten mitgeteilt. Er werde mit 2022 eine kaufmännische Beratungstätigkeit außerhalb des Handels übernehmen und bis dahin Thalia noch für einen reibungslosen Übergang zur Verfügung stehen, sagte Zehetner, der 20 Jahre beim Buchhändler gearbeitet hat.

Thomas Zehetner Bild: Foto: Thalia

Die gebürtige Hamburgerin Heumann steht zwar für den Onlinehandel und will diesen auch ausbauen, betont aber, dass dies nur in Kombination mit dem stationären Handel geplant sei. „Das Onlinegeschäft ist meine Heimat, die Basis des Wachstums ist und bleibt aber die Buchhandlung“, sagt sie. Thalia Österreich hat die Zentrale in Linz auf der Landstraße. Dort arbeiten auch rund 100 der insgesamt rund 800 Beschäftigten. In Österreich setzt die Gruppe rund 125 Millionen Euro stationär um, dazu kämen 30 bis 40 Millionen Euro aus dem Onlineshop, sagt Zehetner.

Dieser sei während der Pandemie stark gewachsen und pendle sich auf hohem Niveau ein. Der gestiegene Absatz von DVD und CD in den vergangenen eineinhalb Jahren sei dagegen wieder abgeflacht. Diese Produktgruppe werde zunehmend in der Buchhandlung durch Beratungsbücher und fremdsprachige Literatur ersetzt. Die Buchhandlung gehörte einst zum Landesverlag und wechselte danach mehrmals den Eigentümer. 2016 übernahm der deutsche Herder-Verlag (ein Familienbetrieb) die gesamte Thalia-Gruppe vom Finanzinvestor Advent, der Thalia seinerzeit mit Douglas im Paket erworben hatte.