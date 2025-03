Neue Chefin für Ikea Österreich

Wechsel an der Spitze des Möbelkonzerns Ikea in Österreich: Wie am Dienstag bekannt wurde, übernimmt FangFang Li die Geschäftsführung von Alpasan Deliloglu. Die gebürtige Chinesin ist seit 25 Jahren für das Unternehmen tätig, zuletzt war sie Chefin von Ikea in Italien. Deliloglu wechselte zu Jahresbeginn zu Ikea nach Italien.

FangFang Li startete 2000 als Mitarbeiterin im ersten Ikea-Möbelhaus im chinesischen Shanghai. Sie war etwa auch in Australien tätig.

In Österreich arbeiten 3300 Mitarbeiter bei Ikea. Der Umsatz lag zuletzt bei 964 Millionen Euro.

