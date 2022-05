Neue Chefetage bei Stempelfirma Colop

An Fabers Stelle an die Firmenspitze rücken Christoph Skopek (38), Sohn von Firmengründer Karl und seit einem Jahr in der Chefetage tätig, sowie Franz Ratzenberger (57), seit 2006 Vertriebs- und Marketingchef. Das gab das Unternehmen gestern, Montag bekannt.

Colop hat 580 Mitarbeiter, davon 200 in Österreich, und ist in drei Geschäftsfeldern tätig. Neben dem traditionellen Stempel sind das der elektronisch-digitale Bereich und der Kreativ-Geschenk-Bereich.