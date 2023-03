Neue Bernegger-Sortieranlage soll helfen, Plastik-Recyclingquoten zu verdoppeln

Die Bagger sind bereits aufgefahren: Das Baustoff- und Aufbereitungsunternehmen Bernegger errichtet ab kommender Woche in Enns eine Sortieranlage für Kunststoffabfall und Leichtmetall. Heute, Freitag fand der Spatenstich für das Projekt, das bereits im Vorjahr der Öffentlichkeit vorgestellt worden war, im Beisein von Vizekanzler Werner Kogler, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Umweltlandesrat Stefan Kaineder statt.

Die Pläne sind ambitioniert, Anfang 2024 soll das Projekt, in das rund 60 Millionen Euro investiert werden, in Betrieb gehen. Die Sortieranlage wird eine Jahreskapazität von 100.000 Tonnen haben und damit dreimal größer sein als die bisher größte der insgesamt 13 Sortieranlage, die es in Österreich gibt. Der Müll, etwa aus dem Gelben Sack oder der Gelben Tonne, wird angeliefert und in Enns für das Recycling aufbereitet. Bernegger wird die Anlage gemeinsam mit der Altstoff Recycling Austria (ARA) und dem Grünen Punkt, einem deutschen Kunststoffsammler, errichten und auch betreiben. Dafür wurde ein Gemeinschaftsunternehmen ("Joint Venture") gegründet, an dem alle zu je einem Drittel beteiligt sind. Künftig will Bernegger vor Ort auch selber recyceln.

ARA-Vorstand Martin Prieler sprach von der "modernsten Kunststoffsortieranlage Europas". Diese sei enorm wichtig für die europäische Kreislaufwirtschaft: 300.000 Tonnen Kunststoff werden in Österreich jährlich in Verkehr gebracht, aber nur 25 Prozent davon werden recycelt. Ab 2025 verlangt die EU eine Recyclingquote von 50 Prozent: 2030 sollen es 55 Prozent sein: "Die Recyclingquoten müssen sich verdoppeln", sagt Prieler. Dazu soll auch die neue Sortieranlage beitragen: Die derzeitige Sortierinfrastruktur in Österreich ermögliche eine Sortiertiefe von 58 Prozent, die neue Anlage soll 80 Prozent schaffen.

Die Anlage wird hochtechnisiert sein, auch Künstliche Intelligenz und Machine Learning kommen dort zum Einsatz. 40 neue Mitarbeiter werden dort arbeiten: Zum Einsatz kommt etwa moderne Nahinfrarotsensorik, mithilfe der noch besser sortiert werden kann. Mehr als 20 Wertstoffe werden rückgewonnen. Damit sich das aufwändige Verfahren auch lohnt, soll die Anlage möglichst vom ersten Tag an ausgelastet sein. Daher ist auch der Grüne Punkt aus Deutschland mit dabei: "Es werden auch Volumina aus Deutschland nach Enns kommen", sagte Kurt Bernegger jun. von der Geschäftsleitung der Bernegger GmbH. Wie viele genau es sein werden, dazu gab es keine Angaben. Die Lage sei aufgrund der eigenen Gleisanbindung und der Wasserstraße in unmittelbarer Nähe optimal.

