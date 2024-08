Neue Aufgabe für Ex-Brau Union-Chef

Neuer Job für Klaus Schörghofer: Der Ex-Chef der Brau Union mit Sitz in Linz ist ab 1. September Co-Geschäftsführer der niederösterreichischen Egger Getränkegruppe. Er wird mit Reinhard Grießler, der seit 2021 an der Spitze von Egger steht, eine Doppelspitze bilden. Schörghofer, der aus Niederösterreich stammt und an der Linzer JKU Wirtschaftspädagogik studiert hat, war fast zwei Jahrzehnte für die Heineken-Tochter Brau Union tätig. Sechs Jahre war er Mitglied der Geschäftsführung, dreieinhalb Jahre Vorstandschef. Vor rund einem Jahr verließ er das Unternehmen und war anschließend als selbstständiger Berater unter anderem für Egger Getränke tätig. In seiner neuen Funktion will er vor allem die internationale Expansion vorantreiben: Egger bedient neben dem Heimmarkt Österreich derzeit Märkte in Europa, Asien, Afrika und den USA.

Der Sitz von Egger Getränke ist in Unterradlberg bei Sankt Pölten. 300 Millionen Einheiten werden jährlich abgefüllt. 230 Mitarbeiter sind beschäftigt. Zum Unternehmen gehören etwa Egger Bier, Radlberger und Granny's Apfelsaft. Die Wurzeln des Familienunternehmens reichen bis 1675 zurück.

