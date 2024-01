Neue Anreize für Mehrarbeit

"Wir verzeichnen derzeit rund 90.000 offene Stellen in Österreich, in konjunkturell besseren Zeiten waren es schon einmal 120.000", sagte Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher heute, Dienstag, bei einem Pressegespräch: Beim nächsten wirtschaftlichen Aufschwung werde wieder ein stärkerer Arbeitskräftemangel zu spüren sein: Der Druck auf dem Arbeitsmarkt bleibe hoch, auch aufgrund der demographischen Entwicklung. Zudem gehe der Trend stark in Richtung Teilzeitarbeit. "Wir schauen uns genau an, wo es noch Potenzial gibt. Die derzeitige Situation kann auch eine Chance sein für Gruppen, die in Zeiten von Arbeitskräfteüberhang wenig gefragt sind, etwa für Ältere, Langzeitbeschäftigungslose und Menschen mit Beeinträchtigung", sagte Kocher.

Gemeinsam mit Petra Draxl, Vorständin des Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich, stellte Kocher die überarbeitete Version der Kombilohnbeihilfe vor: Dieses Fördermodell gibt es bereits seit 2006. Die Höhe der Beihilfe ergibt sich aus der Differenz von Arbeitslosengeld/Notstandshilfe plus 30 Prozent und dem Nettoerwerbseinkommen. Gefördert werden Arbeitsverhältnisse von mindestens 20 Wochenstunden, gedacht ist die Förderung für Ältere, Menschen mit Einschränkungen und Wiedereinsteiger, die länger als 182 Tage arbeitslos gemeldet waren.

Mit Juni 2024 kommt es zu einer Ausweitung: Das bisherige Modell bleibt etwa für Menschen mit Betreuungspflichten bestehen. Für alle anderen, also etwa Ältere, Wiedereinsteiger oder Menschen, die kein Krankengeld mehr beziehen können, wird der Zuschlag von 30 auf 55 Prozent erhöht. Allerdings beträgt das Mindestmaß der gearbeiteten Stunden dann 30. So soll ein Anreiz geschaffen werden, mehr zu arbeiten. Menschen mit Beeinträchtigung können die Förderung bereits ab dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit beziehen.

Mehr als die Hälfte bleibt in Beschäftigung

Die Förderung kann, bis auf wenige Ausnahmen, maximal ein Jahr bezogen werden, die maximale Beihilfenhöhe liegt unverändert bei 950 Euro monatlich, sagte Draxl. 2023 seien 5780 Personen mit diesem Modell gefördert worden: "58 Prozent waren Frauen, 62 Prozent bereits älter als 50." Die Kosten hätten sich auf 18 Millionen Euro belaufen. Die Statistiken würden zeigen, dass 55 Prozent der Bezieher sechs Monate nach Auslaufen noch in Beschäftigung gewesen seien. Künftig geht Draxl von bis zu 8000 Beziehern der Förderung pro Jahr aus.

Die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung begrüßten das neue Modell. Kritik kam von der Arbeiterkammer: Das Kombilohnmodell helfe älteren Arbeitslosen nicht. Sie könnten sich ihre Stellen oft nicht aussuchen, sondern müssten oft Jobs annehmen, bei denen weniger als 30 Wochenstunden angeboten werden - etwa im Handel, im Gastgewerbe oder in der Reinigung. Warum in diesen Fällen kein Kombilohn mehr bezahlt werde, sei nicht nachvollziehbar.

