Neue Angebote bei Dualer Akademie

Angesprochen werden sollen AHS-Maturanten sowie Studienabbrecher. Am Montag zog WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer eine Zwischenbilanz: "Aktuell haben wir 108 Trainees, die in sechs Berufsgruppen eine Ausbildung machen. Im Bereich Verkauf und Marketing wird es im Sommer die ersten Absolventen geben." Das langfristige Ziel sei es, am Ende bis zu 1000 Trainees für die Duale Akademie zu gewinnen. Deshalb werde auch das Angebot noch heuer um vier Berufsbilder (Kunststofftechnik, Metalltechnik, Bautechnik, IT-Systemtechnik) erweitert.

Je zwei Trainees sind bei Banner Batterien und bei der Programmierfabrik in Linz beschäftigt. "Das ist genau unsere Zielgruppe, und wir haben nur die besten Erfahrungen gemacht", berichteten Wilfried Seyruck (Programmierfabrik) und Florian Steinhart (Banner) bei einer Pressekonferenz. Beide Firmen wollen weitere Trainees aus dem Bildungsprogramm aufnehmen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at