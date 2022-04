Netflix kämpft gegen Kundenschwund

"Scandal", "Bridgerton", "Haus des Geldes" oder doch lieber "Stranger Things"? Die Auswahl des Streamingdienstes Netflix ist schier unendlich. Als das Coronavirus Millionen Menschen rund um den Erdball in die Isolation trieb, erlebten Serien auf Abruf einen wahren Höhenflug. Dieser findet nun einen vorläufigen Stopp. In der Nacht auf Mittwoch hat der US-Konzern die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. 200.000 Bezahlabos gingen verloren, der Aktienkurs verlor nachbörslich zeitweise mehr als 25 Prozent.

Was sind die Gründe ?

221,6 Millionen Nutzer hat Netflix laut eigenen Angaben. Der Rückgang von Jänner bis März ist der erste bei den Abonnentenzahlen seit mehr als einem Jahrzehnt. Ein Grund ist die Aufgabe des Russland-Geschäfts, das 700.000 Nutzer kostete. Allerdings schrumpften die Kundenzahlen in allen Regionen außer Asien. Auch für das kommende Quartal wird mit einem Minus gerechnet. "Ein Grund ist sicher die Marktsättigung", sagt Hans Kühberger, Geschäftsführer von Ocilion in Ried: Ocilion beliefert mit seinen IPTV-Lösungen Netzbetreiber, Krankenhäuser und Hotels. IPTV ermöglicht Fernsehen über den Internetanschluss. Mit Sky, AppleTV, Amazon Prime, Hulu und Disney, um nur ein paar zu nennen, buhle eine Vielzahl von Anbietern um die Gunst der Kunden. "Die meisten Haushalte haben aber nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Die wenigsten abonnieren fünf Dienste. Dann wird eben auch einmal pausiert." Dazu kommt, dass die Nutzer immer neue, hochwertige Produktionen verlangen – und das kostet: Die Produktionskosten des Auftragskiller-Films "Gray Man" beliefen sich auf 200 Millionen Dollar. Hier hat zum Beispiel Amazon Prime, Teil des weltgrößten Onlinehändlers Amazon, Vorteile.

„Es ist eine gewisse Marktsättigung eingetreten. Auch andere haben gute Angebote, aber die Haushalte verfügen nur ein bestimmtes Budget.“ - Hans Kühberger, Ocilion Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wie will der Konzern nun vorgehen?

Um das Wachstum wieder in Gang zu bringen, will man bei Netflix nun an einem Tabu rütteln: "Werbeeinschaltungen waren bisher ein Tabuthema, nun wird darüber nachgedacht", sagt Gerald Petz, Studiengangsleiter für Marketing und E-Business an der FH Steyr. Netflix-Chef Reed Hastings hatte sich lange gewehrt, aber ist nun offen für ein günstigeres Abo mit zwischengeschalteter Werbung.

Was ist sonst noch geplant?

Vor allem Trittbrettfahrer sind dem Streaming-Pionier ein Dorn im Auge, also jene Nutzer, die ihre Login-Daten mit Personen außerhalb ihrer Wohnung teilen. 100 Millionen Haushalte sollen konsumieren, ohne zu zahlen. Das will man nicht verbieten, aber dafür eine höhere Gebühr verlangen. Netflix kann anhand der IP-Adressen feststellen, von wo Nutzer auf den Dienst zugreifen. Bis das System eingefahren ist, wird es aber noch ein Jahr dauern. Getestet wird zunächst in Chile, Peru und Costa Rica, die Zusatzkosten liegen bei umgerechnet zwei bis drei Euro pro Haushalt.

Was heißt das alles für die Branche?

Wer bestehen will, muss sich breiter aufstellen: Netflix hat kürzlich drei Videospiele-Entwickler übernommen. Disney hält zahlreiche Sportrechte und erwägt einen Einstieg ins Sportwetten-Geschäft. Kühberger rechnet auch damit, dass es in Zukunft Möglichkeiten geben wird, Inhalte unterschiedlicher Anbieter über einen Kanal zu konsumieren.