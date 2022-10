Nestle profitiert von kräftigen Preiserhöhungen

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 9,2 Prozent auf 69,1 Mrd. Franken (70,6 Mrd. Euro), wie der Schweizer Konzern am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten einer von der Firma selbst erhobenen Umfrage zufolge einen Umsatz von 68,9 Mrd. Franken erwartet. Der Hersteller von Nespresso, KitKat und Perrier schraubte dabei seine Preise um durchschnittlich 7,5 Prozent hoch. Mit den Preiserhöhungen will Nestle die Verteuerung der Rohstoff-, Verpackungs-, Fracht- und Energiekosten abfedern.

Das Unternehmen aus Vevey am Genfersee hob auch den Ausblick an. So peilt Nestle im Gesamtjahr ein organisches Umsatzwachstum von rund 8 Prozent statt wie bisher von 7 bis 8 Prozent an. Die Prognose für die operativen Marge von rund 17 Prozent bekräftigte Nestle. Gewinnzahlen legt der Konzern jeweils nur zum Halbjahr und zum Jahresende vor.