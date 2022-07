Negativzinsen für Firmen entfallen

Bank Austria, die Erste Group und die VKB wollen die "Verwahrgebühren" abschaffen, die sie von Firmenkunden ab einem gewissen Kontostand eingehoben haben.

Die Bank Austria hat bei institutionellen Kunden, Kunden des öffentlichen Sektors und Firmenkunden eine Verwahrgebühr auf große Guthaben eingehoben. Dies soll "zeitnah" auslaufen. Die Erste Bank will die Gebühr, die ab einer Freibetragsgrenze von 100.000 Euro schlagend wurde, "in Kürze" nicht mehr verrechnen. Die VKB will das Verwahrentgelt für Firmenkunden mit 1. August bis auf weiteres auf null setzen. Bei den Volksbanken werden die Verwahrgebühren laut einem Sprecher mittelfristig wahrscheinlich verschwinden.

Mit der jüngsten Zinserhöhung der EZB sind Negativzinsen auf bei der Zentralbank geparkte Gelder weggefallen. Diese wurden von einigen Banken in Form von Verwahrgebühren auf Guthaben an die Firmenkunden weitergegeben. Negativzinsen für private Sparer sind in Österreich verboten.