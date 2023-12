Negativ-Rekord: Heuer 3050 Insolvenzen in Österreich

Bereits ein Monat vor Ablauf des Jahres 2023 – und pünktlich mit dem Zusammenfall der Eröffnung der Signa Holding GmbH – wurde österreichweit der Rekord an neueröffneten Firmeninsolvenzen der letzten 5 Jahre erreicht.

Am 01.12.2023 wurde in Österreich österreichweit das 3050. Firmeninsolvenzverfahren eröffnet. Die übertrifft bereits die Anzahl der eröffneten Firmeninsolvenzverfahren der vergangenen fünf Gesamtjahre. Bisheriger „Rekordhalter“ war das Jahr 2019, in dem 3.048 Firmeninsolvenzen eröffnet

wurden. Der zuletzt höchste Wert an Neueröffnungen von Firmeninsolvenzverfahren lag vor dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie und dem Rückgang der Insolvenzeröffnungen aufgrund von Stundungen und dem Aussetzen von Fälligkeiten durch Finanzamts-, ÖGK- und SVS-Forderungen.

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage geht der AKV - trotz der traditionell umsatzstarken Vorweihnachtszeit - davon aus, dass diese Zahlen sich im Laufe des Dezembers noch weiter drastisch erhöhen werden.

Ausgehend von den vorliegenden Zahlen werden in Österreich pro Woche durchschnittlich 62 Firmeninsolvenzverfahren eröffnet. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die Zahl der Firmeninsolvenzverfahren bis Jahresende noch auf circa 3298 steigen, schätzt der AKV. Damit würde dann sogar der Höchststand der vergangenen zehn Jahre - 2013 gab es 3282 Insolvenzen - übertroffen werden.

