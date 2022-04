Nationalbank rechnet mit 5,6 Prozent Inflation

Im abgelaufenen Jahr war die Teuerung mit 2,8 Prozent nur halb so hoch. 2020 hatte sie 1,4 Prozent betragen und 2019 auch lediglich 1,5 Prozent. "Hohe Rohstoffpreise und die ökonomischen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine treiben die Inflation 2022 auf den höchsten Jahreswert seit Bestehen der Währungsunion", hieß es gestern, Montag, in einer Aussendung der OeNB. Das Wifo rechnet für heuer mit 5,8 Prozent, das IHS mit 5,5 Prozent.

OeNB-Angaben zufolge sind Rohöl, Gas und Elektrizität die größten Preistreiber. 2023 und darüber hinaus soll sich die Inflation laut derzeitiger Einschätzung der Nationalbank dann aber wieder deutlich beruhigen: 2023 soll sie bei 2,9 Prozent und 2024 bei 2,2 Prozent liegen.