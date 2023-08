Nassmais, Rüben: Forschung in der Landwirtschaft

Dieser erste Fördercall des neu justierten Programms "Agrarische Forschung und Entwicklung" läuft noch bis 29. September.

Zwei spannende Projekte wurden schon genehmigt. Erstens geht es um "Nassmaisverschlauchung". Überschüssiger Nassmais, der während der Erntezeit nicht im Agrana-Stärkewerk in Aschach verarbeitet werden kann, soll künftig in Folienschläuchen gelagert werden. Das bringt den Landwirten mehr Flexibilität. Und die Trocknung von Mais kann vermieden werden, was zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen führt.

Zweitens sollen Zuckerrübenhaufen (sogenannte "Mieten") an den Feldrändern künftig abgedeckt werden. Die Rübenbauerngenossenschaft, die Agrana und der Maschinenring Zentralraum versuchen so, die Qualität der Rüben zu erhöhen. Die Mieten sollen je nach Planung der Abfuhrlogistik in ganz Oberösterreich mit Vliesen abgedeckt und damit vor Witterungseinflüssen, besonders Frost, geschützt werden. Auch bleiben die Rüben unter dem Vlies trocken, was die Reinigung von Erde deutlich verbessert.

Auch Projekte in Sachen Digitalisierung wurden vom Land schon gefordert bzw. sind weitere zu erwarten. "Neue Technologien und die Digitalisierung für die Landwirtschaft zu nutzen, ist unser Ziel", sagt Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.