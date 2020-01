Nahost-Krise treibt die Preise für Gold und Erdöl

Die Krise lässt den Goldpreis deutlich steigen. In der Nacht auf Montag stieg der Kurs für eine Feinunze (31,1 Gramm) bis auf 1588,13 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2013. In Euro gerechnet erreichte der Preis für das Edelmetall sogar ein Rekordhoch von 1422,88 Euro.

Bis Mittag bröckelte der Goldpreis in Dollar wieder etwas ab, lag aber mit 1577 Dollar immer noch circa 25 Dollar höher als am Freitagabend. Damit setzte sich der Kursanstieg der vergangenen Tage infolge der von US-Präsident Donald Trump angeordneten Tötung des iranischen Top-Generals Qassem Soleimani fort. Gold ist bereits seit Anfang Dezember im Höhenflug und hat seitdem etwa acht Prozent an Wert gewonnen. "Gold wird in Krisenzeiten als sicherer Hafen angesehen", sagt Rohstoffexperte Daniel Briesemann von der Commerzbank zum jüngsten Preissprung. Unter anderem sei das Edelmetall bei Investoren in Deutschland gefragt.

Auch die Erdölpreise stiegen am Montag im Vergleich zum Ende der Vorwoche. Die Rohölsorte Brent etwa wurde zu Wochenbeginn fast um zwei Prozent teurer und notierte bei knapp 70 Dollar je Fass (Barrel). Entsprechend profitierten auch Gold- und Erdölfirmen von der gestiegenen Nachfrage nach den Rohstoffen, auch die OMV in Wien. Die Stimmung an den Börsen blieb allerdings eingetrübt. Die meisten Börsen, auch Wien, handelten am Dreikönigstag und mussten Einbußen hinnehmen.

