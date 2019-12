Nächster Rückschlag für Boeing wirbelt die Flugbranche durcheinander

Der Konzern stoppt vorübergehend die Produktion der Maschine. Profitieren könnte Rivale Airbus – und damit der Innviertler Flugzeug-Zulieferer FACC.

Nach zwei Flugzeugabstürzen, bei denen insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen, hatten die Luftfahrtbehörden im März ein weltweites Startverbot für die 737 Max verhängt. Trotzdem bauten die US-Amerikaner weiter Maschinen – mit der Folge, dass mittlerweile 400 Modelle des fabrikneuen Typs im Werk in Renton (US-Staat Washington) geparkt sind. Der Wert der Flotte: 500 Milliarden Dollar. Weil die US-Luftfahrtbehörde FAA eine Wiederzulassung der Maschine für dieses Jahr ausschließt, fertigt Boeing nun ab Jänner vorübergehend keine weiteren Maschinen dieses Typs mehr.

Höhenflug für Airbus

Die Flugbranche wird damit durcheinandergewirbelt – und nur für wenige dürfte das eine gute Nachricht sein: So kann Airbus auf neue Kundschaft für den A320 hoffen. Der europäische Flugzeughersteller hat in diesem Jahr den US-Rivalen weit abgehängt, das europäische Konsortium lieferte bis November mehr als doppelt so viele Flugzeuge aus wie Boeing.

Die Krise beim amerikanischen Konzern könnte auch der FACC in die Karten spielen. "Bei der Vorgängermaschine, der Boeing 737 NG, waren wir mit unseren Teilen noch vertreten, auf der 737 Max nicht", hieß es gestern bei FACC auf OÖN-Nachfrage. Beim A320, dem vergleichbaren Modell des europäischen Herstellers, sind die Innviertler mit an Bord.

Tatsache ist aber auch: Für Boeing ist es die größte Produktionsunterbrechung seit mehr als 20 Jahren. Damals gab es Probleme bei der Lieferkette für die 737 und die 747.

Die jetzige Entscheidung dürfte Auswirkungen auf Zulieferer und Fluggesellschaften sowie die US-Wirtschaft haben. Der Kongressabgeordnete Rick Larsen, der den Bundesstaat Washington im US-Repräsentantenhaus vertritt, sprach von einem schweren Schlag für die Mitarbeiter und die Wirtschaft in der Region. "Die einzige Rettung ist, dass die Führungsmannschaft von Boeing versprochen hat, keine Mitarbeiter zu entlassen." In der 737-Max-Produktion in Renton in der Nähe von Washingtons größter Stadt Seattle beschäftigt der Flugzeugbauer 12.000 Mitarbeiter.

Auch die Fluggesellschaften stehen vor Herausforderungen. Immer wieder müssen sie Flugpläne wegen der fehlenden Maschinen umstellen. Der irische Billigflieger Ryanair etwa schließt deshalb Basen, kappt sein Flugangebot für Sommer 2020 und streicht Jobs. Southwest Airlines, der größte Kunde der 737 Max, bezifferte den bis September entstandenen Schaden auf 435 Millionen Dollar. Ihre Pilotengewerkschaft reichte eine Schadenersatzklage ein, weil 30.000 Flüge gestrichen worden seien. Dem weltgrößten Reisekonzern TUI brockte das Flugverbot für die 737 Max im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinneinbruch von rund einem Viertel ein.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA lässt sich aber nicht unter Druck setzen: "Sicherheit ist unsere oberste Priorität", hieß es von der FAA. Eine erneute Zulassung wird nicht vor Februar erwartet. (viel)