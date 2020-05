Nächste Übernahme bei Wintersteiger

Die Einkaufstour von Wintersteiger geht weiter: Steurer ist der fünfte Zukauf der Innviertler in den vergangenen 13 Monaten. Das Unternehmen mit Sitz in Altach stellt Ski-, Aufbewahrungs-, Trocknungs- und Schranksysteme sowie Trocknungs- und Hygienelösungen für Berufskleidung her, beschäftigt rund 40 Mitarbeiter und setzte zuletzt 8,3 Millionen Euro um.

„Wir akquirieren gezielt passende Unternehmen, die unsere vier Geschäftsfelder synergetisch ergänzen“, wird Wintersteiger-Finanzchef Harold Kostka in einer Aussendung zitiert. Mit den Vorarlbergern arbeite man seit 2018 zusammen. Die Geschäftsführung der neu gegründeten Steurer Trocknungs- und Aufbewahrungssysteme (STA) Gmbh werden sich Andreas Seidl als geschäftsführender Gesellschafter und Daniel Steiniger, Leiter des Geschäftsbereichs Sports bei Wintersteiger, teilen.

Wintersteiger mit Sitz in Ried im Innkreis beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter und setzte zuletzt 182 Millionen Euro um.