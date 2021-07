Nächste Strafe im Baukartell geht an Strabag

Betroffen sind die Konzerngesellschaften Strabag AG und Lang u. Menhofer Baugesellschaft. Es habe ein Settlement gegeben, die Baugesellschaften haben also Verfehlungen eingeräumt. Konzernchef Thomas Birtel wird in einer Aussendung zitiert: "Dass sich die Vorwürfe nach intensiven Untersuchungen als zum Teil begründet herausgestellt haben, ist eine große persönliche Enttäuschung für mich. Unleugbar schmerzt uns die Geldbuße wirtschaftlich. Wir haben jedoch daraus unsere Lehren gezogen."

Weil die Unternehmen laut Strabag-Konzernangaben von Anbeginn vollumfänglich mit der BWB kooperiert hätten, habe sich das auf die Strafhöhe ausgewirkt.

Die Ermittlungen laufen seit 2017. Die Vorwürfe der Kartellbehörden betreffen den Zeitraum von 2002 bis 2017. Erste Bußgeldanträge an Habau und Porr hat es bereits gegeben. Die Strabag teilt mit, dass für die erwartete Strafe ausreichend Rückstellungen getroffen wurden.

Das mutmaßliche Kartell bestand laut früheren Angaben der BWB zumindest von 2002 bis 2017. Mehr als 40 Bauunternehmen stehen im Verdacht, daran beteiligt gewesen zu sein. Es geht um mehrere tausend Ausschreibungen. Die einzelnen Auftragssummen lagen großteils zwischen 50.000 Euro und 60 Mio. Euro.

Die BWB wirft den Kartellmitgliedern vor, den Wettbewerb im Bausektor ausgehebelt zu haben, um sich gegenseitig zu Aufträgen zu verhelfen und um Marktanteile und Margen zu sichern oder zu erhöhen. Demnach sollen die Firmen über rund 15 Jahre Preise festgesetzt, Kunden und Märkte aufgeteilt und wettbewerbssensible Informationen ausgetauscht haben. Die Absprachen sollen sowohl zwischen zwei Bauunternehmen als auch in größeren Gesprächsrunden erfolgt sein. Die Kartellmitglieder sollen sich regelmäßig getroffen haben und seien auch per E-Mail und Telefon in Kontakt gestanden.

Im Tiefbau sind laut BWB unter anderem der Bau von Autobahnen, Schnellstraßen, Brücken, Kanalarbeiten und Gleisbauten betroffen. Im Hochbau sollen die Absprachen private Büro- und Wohngebäude, öffentliche Schule und Kindergärten, Gesundheitseinrichtungen, Tankstellen und Kraftwerke betroffen haben.