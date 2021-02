Nächste Runde im Kampf um MAN-Werk in Steyr

Im Linzer Landhaus steigt heute ab 10 Uhr die nächste Runde im Kampf um den MAN-Standort Steyr. Erstmals tagt die Staatliche Wirtschaftskommission – ein Instrument, das vorwiegend Schlichtungscharakter hat. "Wir verlangen von MAN die Offenlegung aller Daten und Fakten. Es ist in den Bilanzen nachweisbar, dass wir am Standort Steyr immer Gewinne gemacht haben. Da können wir nicht schlecht gearbeitet haben", sagten die MAN-Betriebsräte Erich Schwarz (Arbeiter) und Thomas Kutsam (Angestellte). Einmal mehr betonten Schwarz und Kutsam bei einer Pressekonferenz am Dienstag, dass der Standortsicherungsvertrag, der bis 2030 läuft, gültig sein müsste: "Verträge sind einzuhalten."

Video: Die OÖN haben bereits gestern zum Thema berichtet

Die Sitzung im Landhaus ist für drei Stunden anberaumt, die Kommission besteht aus Vertretern des Wirtschaftsministeriums sowie den Sozialpartnern. Dass das Gutachten der Kommission nicht bindend sei, spiele nicht die ganz große Rolle: Die Gewerkschafter glauben, dass der Druck auf das Unternehmen steige, wenn die Kommission zur Ansicht kommt, dass das Werk wirtschaftlich sei.

Wie es mit Steyr weitergeht, soll sich laut Schwarz bis Ende März entscheiden: "Lieber wäre mir Ende Februar." Kutsam sagte: "Wir stehen allen Richtungen offen gegenüber, ausgenommen einer Schließung. Wir schauen uns auch das Angebot eines Investors an." Wie berichtet, ist ein Interessent Ex-Magna-Chef Siegfried Wolf. (viel)