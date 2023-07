Nächste Pleite im Textilhandel: Gerry Weber insolvent

Wie der Alpenländische Kreditorenverband am Freitag bekanntgab, wurde über das Vermögen der Gerry Weber GmbH ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Der deutsche Mutterkonzern, der insgesamt 2100 Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich bereits in einem Insolvenzverfahren, mehr als hundert Filialen sollen geschlossen werden.

Dadurch wurde die Finanzierung der österreichischen Tochtergesellschaft eingestellt. Hinzu kamen sinkende Umsätze in den Geschäftslokalen und steigende Miet- und Energiekosten. Die Passiva sollen 2,6 Millionen Euro ausmachen, 25 Gläubiger sind betroffen.

Nach ersten Angaben entfällt eine halbe Million Euro auf Gutscheine. Bisher wurde kein Antrag auf Sanierung gestellt, teilt der Alpenländische Kreditorenverband mit. Ob eine Fortführung des Unternehmens möglich ist, werde sich erst im Verlauf des Insolvenzverfahrens zeigen.

Die zwei oberösterreichischen Gerry-Weber-Filialen befinden sich in Einkaufszentren in Haid und in Wels. Österreichweit sind 107 Mitarbeiter von der Pleite betroffen. Der gesamte Gerry-Weber-Konzern strebt eine Neuausrichtung an: Als Reaktion auf das geänderte Kundenverhalten will man sich vermehrt auf den Online-Handel konzentrieren.

