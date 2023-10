Nächste EZB-Zinserhöhung am Donnerstag? Experten sind sich einig

Die EZB wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen am Donnerstag (26. Oktober) voraussichtlich bestätigen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde dürfte künftige Erhöhungen zwar nicht ausschließen, wenn sie nach den Entscheidungen vor die Presse tritt. Volkswirte rechnen aber überwiegend damit, dass die EZB die Zinsen länger auf dem aktuellen Niveau belassen dürfte.

Zuletzt hatte die EZB im September den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Der derzeit besonders wichtige Einlagesatz liegt bei 4,00 Prozent. Der Einlagensatz war seit der Einführung des Euro nie höher. Der Hauptrefinanzierungssatz beträgt 4,50 Prozent.

Teodoro Cocca Professor für Asset Management Alle Folgen Welche grundlegenden Regeln gibt es für die Geldanlage mit Wertpapieren? Was ist zu beachten und kann man die Inflation austricksen? Antworten auf diese Fragen erfahren Sie im Gespräch mit dem Finanzexperten Teodoro Cocca.

"Die EZB dürfte auf der Sitzung ihre Leitzinsen nicht weiter anheben, auch weil die Inflationsrate im September deutlich gefallen ist und sich damit weitgehend im Einklang mit den Erwartungen der Notenbank befand", kommentierte Marco Wagner, Volkswirt bei der Commerzbank. Im September war die Inflationsrate im Euroraum auf 4,3 Prozent gefallen. Dies war die niedrigste Rate seit Oktober 2021. Im Oktober 2022 war sie noch bis auf 10,6 Prozent gestiegen.

Ökonomen gehen davon aus, dass sich der Abwärtstrend bei der Inflation fortsetzt und sich weiter hin zum Zielwert von zwei Prozent bewegt. Dafür spricht auch die schwächelnde Wirtschaft in der Eurozone. Insbesondere in der Bauwirtschaft und der Industrie zeigen sich bereits deutliche Bremsspuren. "Dennoch bleiben Inflationsgefahren bestehen", schreibt Ulrike Karstens, Volkswirtin bei der Fondsgesellschaft DWS. "Der jüngste Anstieg der Energiepreise, aber auch die Lohnentwicklung und ihre Auswirkungen vor allem auf die Dienstleistungspreise dürften in diesem Zusammenhang Thema sein."

Nach Einschätzung einiger Ökonomen spricht auch die Entwicklung der Geldmenge gegen eine weitere Zinserhöhung. So war die breit gefasste Geldmenge M3 in den Monaten Juli und August sogar geschrumpft. "Selbst in der großen Rezession 2008/2009 stagnierte die Geldmenge M3 nur", schreiben die Volkswirte vom Bankhaus Metzler. "Vielmehr spiegelt die Geldmenge M3 die schrumpfende Kreditvergabe wider, was ein starkes Signal für eine deutlich fallende Inflation ist." Daher bestehe auch vor diesem Hintergrund für die EZB kein Grund mehr für weitere Leitzinserhöhungen, so die Metzler-Ökonomen.

Keine Neuigkeiten erwartet die Ökonomen beim Thema Bilanzabbau der EZB. Beim Anleihekaufprogramm APP werden auslaufende Anleihen bereits seit längerem nicht mehr reinvestiert. Zuletzt wurde auch von einigen Mitgliedern ein frühzeitiges Auslaufen der Anleihekäufe im Pandemieprogramm Pepp diskutiert. "Bisher scheint dies aber unter den Notenbankern keine Mehrheit zu finden, sodass die EZB an dem bisherigen Beschluss festhalten dürfte, die auslaufenden Pepp-Anleihen mindestens bis Ende 2024 zu reinvestieren", schreibt Commerzbank-Ökonom Wagner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper