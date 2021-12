Nächste Anklage gegen Grasser

Das gab die WKStA gestern, Freitag, bekannt.

Der Vorwurf lautet, dass Grasser die Provisionen in seiner Einkommensteuererklärung nicht angegeben habe. Die Anklage ist nicht rechtskräftig, Grasser kann sie in den nächsten 14 Tagen beeinspruchen. Sein Anwalt Manfred Ainedter bezeichnet die Vorwürfe als "inhaltlich aus unserer Sicht unrichtig". Die Anklage wirft dem ehemaligen Minister vor, 2,2 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Der Strafrahmen sieht eine Geldstrafe bis zum Zweifachen vor. Weiters kann eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren verhängt werden. Neben Grasser ist auch sein Steuerberater beschuldigt, dem die Schaffung einer Verschleierungskonstruktion zur Last gelegt wird.

Grasser wartet auf die Ausfertigung des Urteils erster Instanz aus dem Buwog-Prozess. In diesem Mammutverfahren wurde er vor gut einem Jahr nicht rechtskräftig zu acht Jahren Gefängnis verurteilt.

