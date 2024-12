Nachtgastro muss sich neu erfinden: "Die goldene Zeit kommt nicht wieder"

Eine ganze Generation an Jugendlichen hat durch Corona-Pandemie das Feiern in Diskotheken, Clubs und Bars nie kennengelernt: Eine Tatsache, an der die Nachtgastronomie bis heute schwer zu knabbern hat. „Die goldene Zeit vor 2020 kommt nicht wieder“, sagt Stefan Ratzenberger, Obmann des Verbandes der Nachtgastronomen. Die Betreiber seien gefordert neue Formate zu entwickeln und ihr Publikum gezielter anzusprechen.