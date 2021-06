Aus einer WhatsApp-Gruppe zur Hilfe bei Hausübungen ist ein Milliardengeschäft geworden: Die Wiener Plattform Go Student hat 205 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt, unter ihnen der japanische Konzern Softbank und der chinesische Online-Riese Tencent. Go Student ist mit einer Bewertung von mehr als 1,4 Milliarden Euro das wertvollste Start-up Österreichs.

Mit dem Geld der Investoren soll die weitere Expansion, unter anderem nach Kanada und Mexiko, vorangetrieben werden. Das Start-up zählt mittlerweile mehr als 500 Mitarbeiter weltweit an zwölf Standorten. Bis Jahresende sollen es 1000 Mitarbeiter sein. Monatlich werden mehr als 400.000 Nachhilfestunden über die Plattform gebucht.

Entstanden ist die Idee für Go Student 2015: Der Mathematikstudent Felix Ohswald entwickelte mit seinem Bruder Moritz, damals noch Schüler, ein WhatsApp-Service für Hausaufgaben. Als Go-Student-Mitgründer kamen später noch der BWL-Absolvent Gregor Müller und der Elektrotechniker Ferdinand von Hagen als Chief Technology Officer (CTO) dazu.

Laut „Wirtschaftscompass“ hielt Felix Ohswald über seine F95-Privatstiftung zuletzt noch 11,4 Prozent an der GoStudent GmbH, Gregor Müllers G93-Privatstiftung gehörten vor der aktuellen Finanzierungsrunde 10,6 Prozent. Bei dem derzeitigen Gesamtwert der Firma von 1,4 Milliarden Euro sind die Anteile von Ohswald und Müller jeweils mehr als 140 Millionen Euro wert.

Zweites heimisches Einhorn

Ab einer Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde spricht man in der Start-up-Szene von einem „Unicorn“, also einem Einhorn. Österreichs erstes Einhorn ist erst drei Monate alt und quasi selbst noch ein Fohlen: Es handelt sich um das Wiener Kryptowährungsunternehmen Bitpanda, das bei einem Investment von 170 Millionen Euro eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro erreichte. Zum Vergleich: Runtastic war beim Verkauf an Adidas 220 Millionen Euro wert.

Mehr Geld eingesammelt

Österreichs Start-ups haben 2020 trotz der Coronakrise mehr Geld eingesammelt. 234 Millionen Euro steckten Investoren in die Szene, 2019 waren es laut „Startup Report 2020/21“ 218 Millionen Euro.

Die Zahl der Finanzierungstransaktionen stieg um 18 Prozent. Dabei erhöhte sich die Zahl der Transaktionen mit mehr als 500.000 Euro um drei Prozent. „Insgesamt gab es mehr Deals, aber in kleinerem Ausmaß“, sagte Florian Kandler, Herausgeber des Reports, bei einem Online-Pressegespräch. Durch den Ausbruch der Coronakrise seien die Finanzierungen nicht merklich unterbrochen worden. 2020 wurden in jedem Monat Finanzierungsrunden durchgeführt.

Felix Ohswald, Go Student