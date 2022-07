Gerhard Straßer wird im März 2023 65 Jahre alt – Ende Mai 2023 geht er in Pension. Das hat der Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice Oberösterreich dem Verwaltungsrat vor wenigen Tagen mitgeteilt. Damit kommt das Nachfolgekarussell in zwei Runden in Gang. Denn erstens bewirbt sich Straßers Stellvertreterin Iris Schmidt um die Nachfolge. Das hat sie den OÖN auch bestätigt. Und zweitens dürfte die 49-Jährige durchaus gute Chancen haben, den umtriebigen Netzwerker zu beerben.