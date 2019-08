Nach VP-Forderung: Kommt das Ende der Maklerprovisionen für Mieter?

Mit dem Meinungsschwenk der ÖVP ist ein bisheriger entscheidender Gegner der Abschaffung der Maklerprovisionen für Mieter abhandengekommen. Damit eröffnet sich in der neuen Legislaturperiode eine neue Option, zum sogenannten Bestellerprinzip zu kommen. Das bedeutet: Derjenige, der den Makler beauftragt, zahlt auch dessen Honorar – zu 99 Prozent sei das der Vermieter, so die Mietervereinigung.

Bisher hat zwar der Wohnungseigentümer den Makler beauftragt. Die zwei Bruttomonatsmieten Maximalhonorar wurden aber für den Mieter fällig, sobald er das Mietangebot unterzeichnet hatte.

SP und Arbeiterkammer haben das Bestellerprinzip schon lange gefordert. In der VP-FP-Koalition hat sich die FP-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein dafür ausgesprochen, stieß bei der VP aber auf keinen Widerhall. Jetzt argumentiert die VP, "einen Schritt in Richtung leistbares Wohnen" gehen zu wollen. Die SP will nicht mehr auf die Zeit nach der Wahl warten und den Antrag im September noch auf die Tagesordnung bringen und beschließen.

In Deutschland seit 2015

Die Makler lassen das Argument "leistbares Wohnen" nicht gelten. "Die Abschaffung der Maklerprovisionen für Mieter ist wenig geeignet, leistbares Wohnen nachhaltig zu fördern", sagt Georg Edlauer, Bundesobmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder.

In Deutschland gilt das Bestellerprinzip bei Mietwohnungen seit 2015. Für die Makler ist das ein Negativbeispiel: Die Mieten seien durch die Einrechnung der Maklerprovision stärker gestiegen. Der positive Effekt für Einzelne habe zu einer Verteuerung für alle geführt.

Oberösterreichs Branchensprecher Mario Zoidl ergänzt und weist auf die Leistungen hin, die die Makler für die Mieter erbrächten. "Das geht von der Erhebung der relevanten Unterlagen über das Aufbereiten der Immobilien zum Vermarkten, das Durchführen von Besichtigungen bis zur Verhandlungsführung."

Edlauer geht davon aus, dass ein Teil der Wohnungen vom Markt verschwinde. Dem widerspricht Nicole Hager-Wildenrotter von der Mietervereinigung: "Das wäre ja unlogisch, wegen zwei Monatsmieten eine Wohnung überhaupt nicht mehr zu vermieten." (sib)