Nach US-Bankenpleite: Krisensitzung der Notenbank

Nach der Pleite der US-Bank Silicon Valley Bank (SVB) geht an den Finanzmärkten die Sorge vor weiteren Zusammenbrüchen um. In den USA, aber auch in Großbritannien wurden deshalb am Wochenende Krisensitzungen angesetzt. Es soll verhindert werden, dass die Pleite weitere Firmen in Mitleidenschaft zieht. Die auf die Finanzierung von Technologiefirmen in Kalifornien spezialisierte Bank setzt bereits zahlreiche Start-ups unter Druck, die nun Probleme haben, ihre Mitarbeiter weiter zu bezahlen.

Experten machen die starken Zinserhöhungen in den USA mitverantwortlich für die Probleme der SVB. Nach mehr als einem Jahrzehnt mit Nullzinsen zeigen sich nun aber Risse im Finanzsystem. Einige Investoren fürchten, dass sich der plötzliche Kurswechsel jetzt rächt.

Die Pleite der SVB mit Sitz in Santa Clara ist der größte Kollaps seit der globalen Finanzkrise von 2008. Das Institut hatte Ende 2022 Vermögenswerte von 209 Milliarden Dollar in der Bilanz und war damit die Nummer 16 der US-Bankenbranche. Bisher leiden vor allem Investoren unter der Pleite. Das könnte sich aber ändern, befürchten Experten. Bekannte Investoren wie Kyle Bass und Bill Ackman fordern von der Regierung ein schnelles Eingreifen, um zu vermeiden, dass Kunden massenhaft ihre Bankeinlagen abheben wollen. Bei der SVB hatten Kunden an nur einem Tag 42 Milliarden Dollar abgezogen. Die kalifornische Aufsichtsbehörde zog daraufhin am Freitag den Stecker und schloss das Institut, das kurz davor noch Mitarbeitern zum Teil üppige Boni ausbezahlt hatte.

Wegen der Größe der SVB ist der Kreis möglicher Retter begrenzt. Die Fed und die US-Einlagensicherung FDIC erörtern einem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge eine Auffanglösung für Institute, die nun auch unter Druck geraten könnten. So könnte versucht werden, Bankkunden zu beruhigen, um Panik zu vermeiden.

Während die einen einen Dominoeffekt auf den Finanzmärkten befürchten, halten andere Experten die bisherige Panik für völlig übertrieben. Der ehemalige Finanzminister und Professor an der Harvard University, Larry Summers, spricht von einer Überreaktion. Solange die Krise bei der SVB vernünftig bewältigt und Kundengelder ausgezahlt würden, sei von keinen systemischen Risiken für den Bankensektor auszugehen. Joachim Klement von der Investmentbank Liberum Capital sprach von wachsenden Ängsten vor einer Kreditklemme. Allerdings geht auch er nicht davon aus, dass die Situation der SVB eine unmittelbare Bedrohung für das europäische Bankensystem darstellt.

