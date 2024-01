Nach Turmöl-Kauf: Was Orlen in Österreich plant

Die Marke Turmöl bleibt, Orlen wird die Österreich-Zentrale am Standort in Wels haben.

Im Juli 2023 gab die Welser Doppler-Gruppe den Verkauf des Tankstellengeschäfts an Orlen aus Polen bekannt, mit Jahresbeginn wurde die Übernahme der Marke Turmöl abgeschlossen. Am Montag nannte Orlen erste Details. Für kolportierte rund 200 Millionen Euro erhielten die Polen den Zuschlag für 267 Standorte. Durch die Übernahme erweitert die Gruppe ihr Netz auf 3500 Tankstellen in Polen, Deutschland, Österreich, Tschechien, Ungarn, Litauen und der Slowakei. An Orlen hält der polnische Staat 49,9