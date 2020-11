Die internationalen Aktienmärkte sind in bester Stimmung. Das hat in erster Linie mit der Aussicht auf eine baldige Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen zu tun. Aber auch damit, dass die US-Präsidentenwahl geschlagen und die Unsicherheit damit weg ist, auch wenn der derzeitige US-Präsident Donald Trump seine Niederlage nicht wahrhaben will.