Nach Sykora-Pleite: Marke "my Indigo" ist nicht betroffen

Grund sind die Konkursverfahren, die, wie berichtet, Anfang der Woche über drei Unternehmen des Ex-Skirennläufers Thomas Sykora eröffnet worden sind. Betroffen sind auch die beiden "my Indigo"-Lokale in der Lentia City in Linz und in der Plus City in Pasching mit Sykora als Franchisenehmer.