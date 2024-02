Nach Scheitern der KV-Verhandlungen: IT-Branche stimmt über Warnstreiks ab

Am 24. Jänner hatte die GPA eine Protestaktion vor der Wirtschaftskammer in Wien organisiert.

Auch die achte Verhandlungsrunde für die 90.000 Beschäftigten der IT-Branche brachte am Freitag kein Ergebnis. Das Angebot der Arbeitgeber von 6,76 Prozent auf die IST-Gehaltssumme liege nach wie vor deutlich unter der zugrundeliegenden Inflationsrate von 7,75 Prozent, beklagt die Gewerkschaft GPA. Für 15. und 16. Februar wurden weitere Verhandlungstermine fixiert.

"Nun werden wir in der kommenden Woche Betriebsversammlungen einberufen, in denen über Warnstreiks abgestimmt wird“, so die Verhandlungsführerin der GPA, Sandra Steiner. Zuletzt gab es am 24. Jänner eine Protestaktion vor der Wirtschaftskammer in Wien, laut Angaben der Gewerkschaft nahmen rund 2000 Beschäftigte daran teil.

