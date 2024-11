Nach Pleiten: Investoren werfen steirischen Firmen Geomix und Tactix Täuschung vor

Man habe "von Anfang an nicht die volle Wahrheit über die finanzielle Lage des Unternehmens erfahren", so der Vorwurf. Man sei "mit falschen Versprechungen in die Irre geführt" worden. "Wir fordern, dass unsere Investitionen vollständig zurückerstattet werden", so ein betroffener Investor via Aussendung.

Geomix mit Sitz im obersteirischen Liezen hatte nach gescheiterten Sanierungsversuchen heuer im Mai endgültig Konkurs angemeldet. Laut Darstellung der sich getäuscht fühlenden Investoren sei ihnen zu diesem Zeitpunkt noch versprochen worden, dass sie ihre Investitionen im Juli oder August zurückerhalten würden. "Diese Zusage blieb unerfüllt, da im Oktober 2024 auch die Tactix AG Konkurs anmeldete.

Damit stehen die Anleger vor dem Verlust ihrer Investitionen in Höhe von 10.000 Euro pro Aktie", wird beklagt. Auf Tactix war nach Darstellung der Investoren verwiesen worden, wenn es ums Verbleiben der Investitionen ging. Man fordere Transparenz und die Rückzahlung der Gelder.

