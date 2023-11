Nach Pleite von Schuhketten: Comeback von Delka und Salamander

Der Umbruch in der heimischen Schuhhandelsbranche setzt sich fort. Die Schuhketten Delka und Salamander, die sich aus Österreich zurückgezogen haben, werden teils durch neue Eigentümer wiederbelebt. Humanic-Inhaber Leder & Schuh habe die Marke Delka übernommen, in frühere Salamander-Filialen in Österreich soll laut Medienberichten der deutsche Schuhhändler Görtz einziehen.

Die steirische Schuhhandelsgruppe Leder & Schuh, die die Vertriebslinie Humanic betreibt, soll sich neben der Marke Delka auch die Mitglieder des Kundenklubs gesichert haben. Delka hatte zuletzt 18 Filialen in Österreich. Aktuell sei man noch in der Phase der Konzeptionierung, hieß es seitens Leder & Schuh. Salamander hat erst vor kurzem die letzte Filiale in Wien geschlossen, 19 Filialen gab es in Österreich.

Die Leder & Schuh AG zählt mit ihren beiden Vertriebsmarken Humanic und Shoe4You zu einem der größten Schuhhandelsunternehmen Europas. An etwa 200 Standorten in neun Ländern Europas werden rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Graz.

Lesen Sie hier:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper