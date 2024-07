Nach Milliardenverlusten: Deutsche Bahn will bis zu 30.000 Stellen kürzen

Nach neuen Milliardenverlusten will die Deutsche Bahn mit Stellenstreichungen und Ausgabenkürzungen aus den roten Zahlen kommen. Das Schienennetz müsse saniert und Güterbahn und Personenverkehr müssten wieder profitabel gemacht werden, kündigte der Staatskonzern am Donnerstag an. Dies wird auch das Personal treffen: "Wir müssen mehr Bahn mit weniger Menschen schaffen", sagte Finanzvorstand Levin Holle.

Der errechnete Bedarf über fünf Jahre solle um 30.000 Stellen gekürzt werden. Allein in der Verwaltung würden 1.500 Stellen wegfallen. Mit der Ausgabensperre seit März werden laut Bahn bereits mehrere Hundert Millionen Euro eingespart.

Weniger Fracht transportiert

Wegen mangelnder Pünktlichkeit und den Netzsanierung sei der Passagierzustrom im Fernverkehr abgeebbt. Die Güterbahn machte nicht nur mehr Verlust, sondern transportierte im ersten Halbjahr auch zehn Prozent weniger Fracht. Insgesamt fuhr die Bahn im ersten Halbjahr unterm Strich, also nach Zins- und Steuerzahlungen, einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro ein, nachdem es im Vorjahreszeitraum nur ein knappes Minus von 70 Millionen Euro gab.

Allein im operativen Geschäft fiel nun ein Verlust von 680 Millionen an. Der Umsatz ging bereinigt um drei Prozent auf 22,3 Milliarden Euro zurück. Dass die Bahn dennoch im Gesamtjahr einen Gewinn vor Steuern und Zinszahlungen von rund einer Milliarde Euro erreichen will, liegt an Rückzahlungen des Bundes. Die Bahn war für die Sanierung von Strecken in Vorleistung gegangen.

Pünktlichkeitsquote unter 70 Prozent

Der Konzern räumte ein, dass neben dem Netz vor allem die einzelnen Sparten saniert werden müssen. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr werde im Gesamtjahr zwischen 63 und 67 Prozent liegen, deutlich unter den angepeilten 70 Prozent. Die Krise im Fernverkehr begründete die Bahn aber auch mit Unwettern und den Streiks der Gewerkschaft GDL. Diese hätten die Bahn insgesamt 300 Millionen Euro gekostet. Zudem mache sich das günstige Deutschlandticket im Nahverkehr bemerkbar, durch das mehr Menschen mit Regional- statt Fernzügen führen.

Nennenswert schwarze Zahlen schrieb allein die internationale Spedition Schenker, die zum Verkauf steht. Sie erzielte einen Betriebsgewinn von 520 Millionen Euro, aber auch dies waren 100 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Bahn will für Schenker noch dieses Jahr einen Käufer finden. Die Erlöse sollen vor allem in den Schuldenabbau fließen. Der Konzern ist trotz einer Kapitalerhöhung von drei Milliarden Euro durch den Bund in diesem Jahr mit 33 Milliarden Euro verschuldet.

