Nach Lieferando und Foodora kommt Wolt nach Österreich

Der finnische Essenslieferdienst Wolt setzt seinen Expansionskurs in Europa fort. Seit Beginn der Woche bietet das Unternehmen seine Dienste auch hierzulande an, wie "Standard" und "Presse" am Donnerstag berichteten. Wolt startet zunächst in Wien, das Angebot soll in der Zukunft aber schrittweise auf das ganze Land ausgeweitet werden, sagte der Country Manager von Wolt Österreich, Clemens Brugger, im Gespräch mit den beiden Zeitungen.

Wolt wurde 2014 in Helsinki gegründet und dehnte sich seither in Europa und Asien aus. 2021 wurde das Unternehmen vom US-Lieferdienst DoorDash für 7 Mrd. Euro übernommen. Mit dem Eintritt in Wien ist Österreich schon das 25. Land, in dem die in blaue Outfits gekleideten Kuriere des Lieferdienstes tätig sein werden. Am heimischen Markt etabliert sind die Zustelldienste Foodora (ehemals Mjam) und Lieferando. Die Branche hat nach einem Boom in der Coronapandemie 2020/21 nun mit weniger Nachfrage zu kämpfen.

In einer Aussendung wirbt Wolt mit einer garantierten Lieferung innerhalb von 30 Minuten. Via App könne man Waren aus Geschäften in der Umgebung, Speisen aus Restaurants aber auch sonstige Waren wie Blumen bestellen.

