Nach Insolvenz: Niederösterreicher übernehmen Hitzinger

Der im Juni 2023 pleite gegangene Generatorenhersteller Hitzinger in Linz hat einen neuen Eigentümer. Die Techco-Gruppe aus Korneuburg übernimmt das Unternehmen und macht mit 120 Mitarbeitern weiter. Künftig werde Hitzinger die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Synchrongeneratoren für Bahnindustrie, Schiffsversorgung und Wasserkraftwerke forcieren.

Masseverwalterin Elisabeth Huber und Petra Wögerbauer vom Kreditschutzverband 1870 berichten, dass ursprünglich rund 50 mögliche Investoren sich gemeldet haben bzw. von Huber und dem Beratungsunternehmen PwC kontaktiert wurden. Letztlich waren im Transaktionsprozess acht konkrete Bieter dabei. TechCo blieb als Bestbieter über.

"Nun kann Hitzinger in gute Zukunft gehen"

Huber hat den Betrieb von Hitzinger acht Monate fortgeführt, was eine ungewöhnlich lange Zeit in einem Insolvenzverfahren ist. "Nun kann Hitzinger in eine gute Zukunft gehen", sagt Huber. Wie berichtet, haben Kunden während dieser Zeit Garantien für Fortführungsverluste gegeben, damit sie weiter mit Produkten beliefert werden. Über natürlichen Abgang hat Huber die Mitarbeiterzahl von 170 auf zuletzt 150 reduziert.

Die Techco-Gruppe ist in den Bereichen Elektrotechnik und Metallverarbeitung tätig, gehört Andreas Zwerger und Raovan Ivetic, hat 270 Mitarbeiter und auch Standorte in Tschechien und Serbien.

