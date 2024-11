Nach Insolvenz: Danküchen wirbt um Mitarbeiter von kikaLeiner

Dank der positiven Auftragslage sei die Produktion bei dem Küchenhersteller Danküchen bis ins erste Quartal 2025 gut ausgelastet, heißt es in einer Aussendung. Deshalb soll zusätzliches Personal gewonnen werden, gezielt werden auch die Mitarbeiter der Möbelkette kikaLeiner (144 in Oberösterreich) angesprochen, sie bangen nach der erneuten Insolvenz um ihre Jobs.

Intern gibt es laut Danküchen derzeit 15 offene Stellen, dazu kommen noch Nachbesetzungen in Folge von Pensionierungen. In den Bereichen Planung und Verkauf in den Küchenstudios werden aktuell rund 50 Planer und Küchenverkäufer gesucht.

In Oberösterreich ist Danküchen mit Standorten in Gallneukirchen und Linz vertreten, dort werden laut eigenen Angaben jedes Jahr rund 30.000 Küchen gefertigt. Die Arbeit soll in den nächsten Wochen noch zunehmen: Kunden, die bei kikaLeiner eine Küche (unabhängig vom Hersteller) bestellt haben, macht Danküchen ein Angebot zur Abwicklung ihrer Aufträge.

kikaLeiner-Pleite: Viele Kunden zittern um ihre Anzahlungen für Möbel

Wer bis Ende November bestellt, soll seine Lieferung noch vor Weihnachten erhalten. Dafür werden Sonderschichten eingelegt, wie es heißt. „Wir sehen es als unsere Verantwortung, für all jene Kunden da zu sein, die ohne ihr eigenes Verschulden zu Schaden gekommen sind. Deshalb kommen wir ihnen mit finanziellen Erleichterungen entgegen", kündigt Geschäftsführer Ewald Marschallinger an.

Der heimische Marktführer (Gründung 1963) ist mit insgesamt rund 400 Beschäftigten auch in Slowenien, Kroatien, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Serbien und Italien tätig. Mit 21 Verkaufsstandorten in Bayern und Baden-Württemberg werde derzeit der Markteintritt in Deutschland forciert. In Österreich gibt es 150 Küchenstudios, weitere 100 befinden sich im Ausland.

