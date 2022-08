Nach Cyberangriff: Rotax-Werk fährt Produktion wieder hoch

Die Arbeiten laufen auf Hochtouren: Seit rund einer Woche tüfteln IT-Experten des Konzerns und externer Unternehmen daran, alle internen Systeme aus den Sicherungskopien wiederherzustellen. Nach dem Angriff auf die kanadische Konzernmutter des Antriebshersteller - die OÖN berichteten - waren die Server in Gunskirchen und in anderen Produktionswerken zwischenzeitlich heruntergefahren worden.

Mittlerweile sei der Wiederanlaufprozess gestartet worden, hieß es heute, Dienstag, aus dem Unternehmen. Das betrifft das Antriebswerk in Gunskirchen ebenso wie die Werke in Valcourt (Kanada), Rovaniemi (Finnland) und Sturtevant (USA). Die weiteren Fertigungsstätten in Spruce Pine (USA) und Mexiko planen, den Betrieb im Laufe der Woche schrittweise wieder aufzunehmen.

Klarheit gibt es nun zur Ursache des Angriffs: BRP bestätigt, dass die Schadsoftware über einen Drittanbieter eingeschleust wurde. Nähere Angaben dazu machte das Unternehmen auf Nachfrage nicht. Kundendaten sollen nicht vom Angriff betroffen gewesen sein.

Auch zur Schadenshöhe des Cyberangriffs sagt der Konzern derzeit noch nichts. Es heißt, BRP habe einen Wiederherstellungsplan aufgestellt, um die finanziellen Folgen zu minimieren. Auswirkungen auf die Finanzprognose zum Jahresende soll es aber keine geben.

Im abgelaufenen Jahr (per Ende Jänner) setzte das Werk in Gunskirchen 980 Millionen Euro um, bei rund 1700 Beschäftigten. Weltweit macht BRP mit 20.000 Mitarbeitern umgerechnet rund 5,8 Milliarden Euro Umsatz.