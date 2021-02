Nach Corona-Dämpfer will Magna in Graz kräftig zulegen

Das Nettoergebnis verringerte sich von 1,77 Milliarden Dollar auf 757 Millionen Dollar, die Erlöse gingen von 39,43 Milliarden auf 32,65 Milliarden Dollar (27,0 Milliarden Euro) zurück.

2021 soll eine Kehrtwende folgen: So peilt der Konzern einen Umsatz zwischen 40,0 und 41,6 Milliarden Dollar an, heißt es im aktuellen Ausblick. Zuversichtlich stimmt den Konzern, dass man zwar im ersten Halbjahr noch im Verlustbereich unterwegs war, ab Sommer aber Gewinne geschrieben wurden.

Die Vorgaben für Graz

Mit Komplettfahrzeugen, die Magna Steyr in Graz zusammenbaut, setzte der Konzern dabei 5,42 (nach 6,71) Milliarden Dollar um. Heuer sollen es mit 6,5 bis 6,8 Milliarden Dollar wieder mehr werden. Unterm Strich wurden im Vorjahr insgesamt 109.500 Fahrzeuge in der Steiermark gefertigt. Operativ schlug sich Magna Steyr in Graz zuletzt auch besser als der übrige Konzern. Die Ebit-Marge erreichte im vierten Quartal 6,3 Prozent, ein Jahr davor waren es 3,0 Prozent gewesen, in den ersten neun Monaten 4,5 (nach 1,9) Prozent. Damit wies das Zusammenbringen ganzer Fahrzeuge die höchste Ebit-Marge aller Konzerndivisionen auf. Bis Juni war dies überhaupt der einzige Bereich mit einer positiven Marge gewesen. Jedoch schwanken diese Kennzahlen immer wieder recht stark.