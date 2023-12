Nach Angriffen: Keine Transporte durch Suezkanal

Der Suezkanal als wichtige Ader des Welthandels fällt für Routen großer Reedereien vorerst aus: Unternehmen wie MSC, Maersk und Hapag-Lloyd haben angekündigt, die Route zu meiden und im Asien-Europa-Verkehr bis auf Weiteres über das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas zu fahren. "Dass Reedereien den Umweg von mehr als 6000 Kilometern um Afrika in Kauf nehmen, zeugt von der außerordentlichen Gefahrenlage im Roten Meer", sagte Vincent Stamer, Handelsexperte am Kiel Institut für Weltwirtschaft. Grund für die Ausweichfahrten sind, wie berichtet, Angriffe von jemenitischen Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen greifen Israel seit Ausbruch des Gaza-Krieges immer wieder unter anderem mit Drohnen und Raketen an und attackieren Schiffe im Roten Meer, um sie an einer Durchfahrt in Richtung Israel zu hindern.

Stamer wertet die weltweiten Schiffsbewegungen in Echtzeit aus und rechnet mit etwa zehn Tagen Verspätung, aber nicht mit größeren Verwerfungen in den weltweiten Lieferketten wie zu Corona-Zeiten.

Der Suezkanal, 1859 eröffnet, verbindet das Mittelmeer und das Rote Meer und bietet damit die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg zwischen Asien und Europa. Etwa zehn Prozent des gesamten Welthandels laufen über das Rote Meer.

Sicherheit geht vor

Die Reedereien wollen den Suezkanal meiden, bis die Passage für Schiffe und Besatzung wieder sicher ist.

Nicht nur Reedereien, sondern auch der britische Energieriese BP setzt seine Öllieferungen durch das Rote Meer vorerst aus und verwies auf die sich verschlechternde Sicherheitslage: "Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und derjenigen, die in unserem Namen arbeiten, hat für BP Priorität", teilte das Unternehmen mit. Nach der Entscheidung legten die weltweiten Ölpreise zu. So stiegen die Preise für Brent-Öl heute, Montag, zwischenzeitlich um rund drei Prozent auf 79 Euro je Fass.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper