Nach Abstimmung im Parlament: "Mercosur-Abkommen ist Geschichte"

Der EU-Unterausschuss im Nationalrat hat, wie berichtet, am Mittwoch gegen das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten gestimmt. Damit ist die Regierung zu einem Nein auf EU-Ebene verpflichtet. Weil die Entscheidungen im Rat einstimmig erfolgen müssen, sagte FPÖ-Chef Norbert Hofer bereits: "Das Mercosur-Abkommen ist Geschichte."

Es ist jedoch höchst unwahrscheinlich, dass die aktuelle Übergangsregierung überhaupt in die Lage kommen wird, das geforderte Veto einzulegen. Ende Juni wurde das Abkommen beschlossen. Vorerst gibt es nur eine politische Einigung. Der Vertragstext wird ausformuliert, ein Bruchteil ist bisher geschrieben. Bis es zu einer Abstimmung im EU-Rat kommt, in dem Österreich sein Veto einlegen kann, dürfte es Mitte 2020 werden. Bis dahin sollte es in Österreich einen neu zusammengesetzten Nationalrat und eine neue Regierung geben. Wie bindend der aktuelle Beschluss dann ist, ist umstritten.

Kein Alleingang

Österreich ist mit seiner Ablehnung des Freihandelsabkommens nicht allein. Kritik gibt es EU-weit von Umweltgruppen und Landwirten. Frankreichs Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye hatte schon im Juli erklärt: "Frankreich ist derzeit nicht bereit, das Abkommen zu ratifizieren." Irland hat jüngst mit einem Veto gegen das Abkommen gedroht, sollte Brasilien sich nicht stärker für den Schutz des Regenwalds einsetzen.

Die Reaktionen auf den österreichischen Beschluss fielen naturgemäß kontroversiell aus. Österreichs Bauern freuten sich: "Das ist ein Schulterschluss für die österreichische Landwirtschaft. Der Hausverstand hat am Ende gesiegt", sagte Georg Strasser, Präsident des Bauernbundes. Er verwies darauf, dass die heimischen Bauern umweltschonender produzieren würden: Ein Kilogramm Rindfleisch aus Österreich habe einen "CO2-Rucksack" von 14 Kilogramm. Ein Kilogramm südamerikanisches Rindfleisch verursache 80 Kilo CO2-Emissionen. "Diesen Unterschied müssen wir wertschätzen", so Strasser. Ähnlich argumentierte Spar-Österreich-Chef Gerhard Drexel, der von einem "Meilenstein für Konsumenten-, Tier- und Klimaschutz" sprach.

Die Industriellenvereinigung (IV) machte sich einmal mehr stark für das Abkommen. "Mit Freihandels-Mythen und populistischer Panikmache retten wir weder Klima oder Regenwald noch sichern wir Arbeitsplätze. Im Gegenteil, ein gut gemachtes Mercosur-Abkommen kann als Hebel für den Klimaschutz wirken", so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Die EU-Kommission wollte sich nicht äußern: Der Ratifizierungsprozess habe nicht begonnen."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Norbert Hofer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.