Nach 30 Jahren: Linzer Diskothek "Mausefalle" steht vor der Schließung

In der "Mausefalle" in Linz-Wegscheid hat es sich ausgetanzt.

Am vergangenen Freitag, den 2. August, wurde in der Diskothek "Mausefalle" in der Linzer Wegscheider Straße noch zu Liedern der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre gefeiert. Es war wohl der letzte von vielen ausgelassenen Abenden in dem Kultlokal, das im Vorjahr sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert hatte. Heute wird die Diskothek Konkurs anmelden, der Betrieb steht vor der Schließung.