Josef Moosbrugger will als oberster Vertreter von Österreichs Landwirten dem Lebensmittelhandel stärker Paroli bieten, um wieder einen höheren Wertschöpfungsanteil am Milch- oder Fleischprodukt ins Börsel der Bauern zu holen. OÖN: Die steigenden Betriebsmittelpreise wie Diesel, Dünger, Strom bereiten den Landwirten große Sorgen. Was sagen Sie ihnen? Moosbrugger: Teilweise werden die erhöhten Kosten über Marktentwicklungen wie beim Getreide über Produktpreise abgegolten. Es stellt sich aber die