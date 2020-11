Müll vermeiden: Veranstalter sind nun in der Pflicht

Das Land Oberösterreich verpflichtet sich selbst dazu, Einwegprodukte, so gut es geht, zu vermeiden. Bei der Beschaffung von Arbeitsmaterialien soll die Umwelt so wenig wie möglich belastet werden. In die Pflicht genommen werden die Veranstalter von großen Festen und Ähnlichem: Bei mehr als 300 Besuchern darf es nur noch Mehrweggebinde, -geschirr und -besteck bzw. eine Alternative aus nachwachsenden Rohstoffen geben. Bei Veranstaltungen für gemeinnützige Zwecke gilt dies ab 600 Besuchern. Kommen mehr als 2500 Besucher, braucht es ein Abfallwirtschaftskonzept.

Der Landesabfallverband wird verpflichtet, ein Konzept zu erstellen, damit der Betrieb der Altstoffsammelzentren auch in Katastrophenfällen gewährleistet bleibt.

Um das achtlose Wegwerfen von Müll zu reduzieren, gibt es für Polizisten Vorbeugungsmaßnahmen, etwa eine Mahnpflicht. ÖVP und FPÖ ist das zu wenig: Es müsse auch eine Straf- und Kontrollkompetenz verankert werden.

