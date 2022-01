Mühlviertler Batteriehersteller Voltlabor baut kräftig aus

Das teilte die an Voltlabor beteiligte Miba mit. Miba und Voltlabor sind zwei von sechs österreichischen Unternehmen im EU-Programm EuBatIn, das den Aufbau einer wettbewerbsfähigen europäischen Batterieproduktion anstrebt.

Voltlabor produziert Batterie-Systeme u.a. für Fahrzeuge, Busse, Baumaschinen, Boote oder bemannte Drohnen. Nun soll in Bad Leonfelden die "Voltfactory #01" entstehen, ein Büro-, Produktions- und Forschungsstandort mit mehr als 3.900 Quadratmetern Nutzfläche, der sich zum "technologisch führenden Batterie-Produktionswerk" Österreichs entwickeln soll. Mithilfe der Miba will man vom Mühlviertel aus expandieren: Die "Voltfactory #01" soll quasi das Vorzeigewerk werden, auf dessen Basis dann weitere Werke weltweit an Standorten der Miba errichtet werden. Die Zentrale soll aber jedenfalls im Mühlviertel bleiben.