Mühle und Zeitmessung: Neue Bewerber beim Pegasus

Jetzt heißt es schnell sein: Noch knapp eine Woche können sich heimische Unternehmen für den Pegasus bewerben. Die Einreichfrist für den bedeutendsten Wirtschaftspreis des Landes läuft noch bis Freitag, 16. April.

Das Motto lautet "Das Comeback", weil sich dieser Pegasus als Mutmacher in der schwierigen Pandemie-Zeit versteht.

In sechs Kategorien können sich Oberösterreichs Unternehmen bewerben: vom Innovationskaiser bis zum Leuchtturm, von der Erfolgsgeschichte bis zur Zukunftshoffnung. Die Wirtschaftskammer Österreich sponsert den Preis für die Unternehmerin/Managerin des Jahres. Für das Lebenswerk wird der Pegasus in Kristall verliehen (keine Nominierung möglich). Partner sind die Raiffeisen Landesbank, das Land Oberösterreich, die Wirtschaftskammer Oberösterreich, die Industriellenvereinigung Oberösterreich sowie die KPMG.

Christian Preslmayr Bild: AMT

Die Chance genützt und alle Unterlagen eingereicht hat bereits die Alpine Metal Tech: Der Spezialmaschinenbauer aus Regau (Geschäftsführer: Christian Preslmayr) hat sich in der Kategorie Innovationskaiser beworben: Um während der Krise trotzdem die weltweite Inbetriebnahme der Maschinen garantieren zu können, wurde verstärkt mit Augmented Reality gearbeitet.

Hühner, Kaninchen, Alpakas

Auch Karin Göweil hat sich für den Pegasus beworben: Sie ist Geschäftsführerin der Ignaz Göweil GmbH in Engerwitzdorf. Der Betrieb ist auf Biomischfutter spezialisiert – für Nutztiere wie Hühner und Puten bis hin zu Kaninchen und Alpakas. Karin Göweil ist die einzige Frau an der Spitze eines Mischfutterwerkes in Oberösterreich. Sie hat sich bei den "Erfolgsgeschichten" beworben.

Karin Göweil Bild: privat

Um Sportveranstaltungen auch in Zeiten der Pandemie abwickeln zu können, hat "time2win" aus Desselbrunn (Co-Geschäftsführer: Martin Eisenknapp) innerhalb kürzester Zeit technische Lösungen für die Abwicklung von Sportveranstaltungen entwickelt, die es ermöglichen, die Events virtuell bzw. in Eigenregie durchzuführen. Auch Lösungen zur Zeitmessung sind im Angebot.

Martin Eisenknapp Bild: time2win

Alle Unterlagen finden Sie auf nachrichten.at/pegasus2021. Die Galanacht der Wirtschaft findet am 10. Juni im Linzer Brucknerhaus statt – unter den dann geltenden Corona-Regeln.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.