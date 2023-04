Handel in der Karwoche: Warum Ostern nicht mit Weihnachten mithalten kann

41 Millionen Euro werden heuer in Oberösterreich für Ostergeschenke ausgegeben.

Laut einer Studie werden in Oberösterreich jährlich 41 Millionen Euro für Ostergeschenke ausgegeben. "Für den Handel ist das ein unverzichtbarer Betrag", sagt Ernst Wiesinger, Vorsitzender der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Was die Konsumfreude der Landsleute betrifft, kann die Karwoche mit der Adventzeit aber nach wie vor nicht mithalten: "Weihnachten ist mit Abstand der wichtigste Kaufanlass im Handel.